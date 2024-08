Immissioni in ruolo docenti 2024 suddivisione posti tra i concorsi e posti disponibili per provincia AGGIORNATO con Abruzzo e Toscana

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 3 agosto 2024) Lein/2025 autorizzate per il personale docente sono 45.124. I turni di nomina dovrebbero essere aperti a breve ma al momento gli USR non hanno ancora pubblicato la distribuzione del contingente assegnato, e solo ieri 2 agosto il Ministero ha pubblicato i documenti ufficiale che danno il via alla procedura, ossia il decreto e l'allegato A con le istruzioni. Ritardi che potrebbero ripercuotersi anche sull'assegnazione delle supplenze. L'articolointra ipercon