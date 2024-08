Imane Khelif batte l’avversaria che l’aveva derisa e che verrà denunciata

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 3 agosto 2024) Ieri Luca Hamori ha preso in giro e attaccatoin una serie di storie Instagram e in un video pubblicato su TikTok. La pugile ungherese oggi ha affrontato la campionessa algerina e ha perso! Adesso Luca tornasse nell’Ungheria di Orban a frignare. Ma non è finita qui, perché il Comitato olimpico dell’Algeria (COA) si è fatto sentire e ha dichiarato di voler denunciare Hamori per le sue dichiarazioni infamanti nei confronti diJUST WON AGAIN LUCA HAMORI, VICTORY https://t.co/zZxEooHdVp pic.twitter.com/COh2SRyKQ3 — hania ? (@regrttes) August 3, 2024 Congratulations to, she just defeated Anna Luca Hamori who was mocking her on Instagram pic.twitter.