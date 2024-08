Il varo del ponte attira curiosi | Quella gru sposta una casa La passerella aprirà a novembre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Nemmeno il caldo d’agosto, ieri, avrebbe potuto fermare i cittadinidi vedere ildeldel Gattaglio. Alle nove del mattino erano tutti in fila lungo in guardrail che affianca il circolo Gatto Azzurro, mentre un’enorme gru posizionava le assi portanti della nuova struttura che sostituirà la famosa. "Hai visto che gru? – dice un signore ridendo, dando un colpo di gomito all’amico -.va bene quando non vuoi pagare più l’Imu, tiri su tutta lain un colpo solo e la sposti". "Sono venuto anche ieri, ho fatto delle foto – dice Ivan Magnani, che nel frattempo si è sistemato in un tavolino che affaccia proprio sul cantiere –. Ho dei bei ricordi, quando accompagnavo mia madre a prendere il pane qui al forno ci fermavamo sulla, a dare da mangiare alle anatre. Speriamo che diventi bello".