Il Girona espugna il Teofilo Patini

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 3 agosto 2024) Ilbatte 2-0 il Napoli a Castel di Sangro facendo conoscere agli uomini di Antonio Conte la prima sconfitta stagionale. Ildomina il primo tempo con un giropalla che imbriglia i partenopei. Del resto, se i catalani hanno chiuso la Liga terzi in classifica e disputeranno la Champions, ci sarà un motivo. Eppure il Napoli resiste. Solo un errore in disimpegno difensivo di Meret permette a Van de Beek di andare in goal. Il Napoli appare stordito dallo svantaggio: ilva due volte vicino al raddoppio, solo un grande Meret evita la capitolazione sotto una pioggia scrosciante. Nel secondo tempo, seppur la pressione catalana continui, il Napoli entra in partita. Al 52? ci prova Anguissa, Gazzaniga para in bello stile. Mazzocchi si fa male al 56? ed entra Zerbin. Al 65? ancora Meret, con i piedi, evita la capitolazione.