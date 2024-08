Il genio dell’autoritarismo è uscito dalla lampada

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 3 agosto 2024) Questo è un articolo del nuovo numero di Linkiesta Magazine L’età dell’insurrezione + New York Times Big Ideas in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui. La famosa affermazione di Hegel «Ciò che è razionale è reale; e ciò che è reale è razionale», contenuta nella prefazione ai Lineamenti di flosofia del diritto, è stata considerata da molti l’esempio di un realismo che scivola nel giustificazionismo e finisce di fatto per predicare l’arrendevolezza di fronte alla tirannia. L’affermazione di Primo Levi «È avvenuto, quindi può accadere di nuovo», tratta da I sommersi e i salvati, gode di ben altra fama e suona tuttora in ben altro modo alle nostre orecchie. Eppure, a pensarci meglio, non dice qualcosa di così diverso.