IIA Interrogazione del PD | Urso riferisca situazione aziendale

(Di sabato 3 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl gruppo del Partito Democratico ha presentato un’parlamentare al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, per sapere quali iniziative il governo sta attuando per tutelare Industria Italiana Autobus, presidio industriale di grande valore strategico per il paese con gli stabilimenti di Bologna e Flumeri. L’parlamentare, promossa dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, e firmata dai democratici Andrea De Maria, Piero De Luca e dalla capogruppo dem a Montecitorio, Chiara Braga, esprime “rilevanti preoccupazioni sull’efficacia e sulla credibilità delle decisioni assunte dal Ministro, legate anche alle effettive competenze nel settore dell’acquirente individuato”.