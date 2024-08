I vecchi cellulari valgono tantissimo | se in casa hai questo puoi andare in crociera per un mese con tutta la famiglia

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 3 agosto 2024) Se non hai buttato il tuo primo cellulare potresti aver compiuto una scelta saggia: oggi alcuni modellidavvero una fortuna. Sono anni che ci si lamenta dell’andamento dell’economia italiana, della crisi e dell’inflazione che rende complicato acquistare i beni di prima necessità. Si tratta di problemi reali e sono tante le persone in difficoltà che sono costrette a fare i salti mortali per fare quadrare i conti. Ciò nonostante ci troviamo in un’epoca di abbondanza e benessere (un vero e proprio paradosso), in cui anche beni che un tempo erano considerati di lusso sono a disposizione di tutti. Se avete ancora intelefono cellulare possedete un tesoro – cityrumors.itUn esempio su tutti sono i(oggi praticamente solo smartphone), dispositivi che tutti possediamo e che tendiamo a cambiare con una frequenza eccessiva.