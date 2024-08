Giallo in Italia trovato cadavere nel fiume | scoperta da brividi sul corpo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 3 agosto 2024)inneldasul– Indagini in corso a Parma per dare un nome alaffiorato il 2 agosto 2024 nel tardo pomeriggio dalle acque delTaro. Resti di unin avanzato stato di decomposizione che apparterrebbero ad un uomo. Stando alle prime indiscrezioni, il suddetto presenterebbe delle lesioni al torace.nel Taro a Parma: a chi apparterebbe Proprio le lesioni al torace lascerebbero aperta ogni pista, le forze dell'ordine non escludono nulla al momento.