Fiorentina il Colpo di Mezzanotte | due settimane al via mancano almeno cinque rinforzi a Palladino

(Di sabato 3 agosto 2024) Firenze, 4 agosto 2024 - Dueall'inizio ufficiale della stagione, e in casapotrebbe succedere ancora di tutto sul fronte mercato. Partiamo dal portiere. Si è capito che cambierà. Ancora non è chiaro se ad andarsene sarà Terracciano oppure Christensen, ma arriverà un nuovo numero uno. Al momento latratta per De Gea, fermo da un anno ma potenzialmente un rinforzo di qualità ed esperienza. E' stato proposto ai viola da una serie di intermediari, ragion per cui la destinazione è gradita. C'è da trovare la chiave di volta per quanto riguarda l'ingaggio. Più defilato Musso, così come Turati che però Pradè ha effettivamente sondato col Sassuolo. Il problema con il club neroverde è sempre lo stesso: richieste alte nonostante la Serie B. Sullo sfondo Kepa e Szczesny, profili affascinanti ma al momento più difficili da prendere.