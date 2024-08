Digimon annuncia un grande annuncio per il 25 anniversario

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 3 agosto 2024) Può essere difficile da credere, ma quest’anno ricorre il 25°diAdventure. Sono passati quasi tre decenni da quando Bandai ha dato vita al franchise con i suoi dispositivi portatili e da allora l’IP non ha fatto altro che prosperare. Nel 1999, il mondo è stato accolto dall’ormai iconico anime di, che ancora oggi entusiasma i fan. Per questo motivo, in vista del 25°, sembra che la squadra distia preparando unmisterioso. Il teaser è arrivato oggi sui social media: diverse pagine ufficiali dihanno pubblicato una foto che ha stuzzicato la curiosità. Il post, come potete vedere qui sotto, indica una data all’inizio del prossimo anno. “Inoltre, domenica 5 gennaio 2025 potrebbe accadere qualcosa”, si legge nel teaser. “Tutti sono pregati di fissare subito questa data”.