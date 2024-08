De Laurentiis si rassegni su Osimhen Oppure dica che resta Sta danneggiando il Napoli di Conte

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 3 agosto 2024) Desisuche. StaildiIn giro un po’ di tifosi hanno reagito male alla sconfitta col Girona. “Siamo ritornati con i piedi per terra” dice qualcuno. È meglio. Decisamente meglio. Meglio perdere così col Girona (che non è il Verona) che risvegliarsi alla prima giornata di campionato. Va poi aggiunto che l’ambiente si è esaltato. Mai però l’allenatore o un componente del suo staff finalmente extra-large. Sta di fatto che il Girona non ha mai fatto vedere il pallone alche ha subito una lezione di calcio. È l’ingordigia il problema di DeA fine partitanon ha parlato. Poiché lo conosciamo, possiamo ipotizzare i pensieri dell’allenatore ex Tottenham. Sta aspettando da un mese e mezzo che si risolva la grana. Che invece è ancora un fantasma. Non sta né nelné altrove. Non esiste.