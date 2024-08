Da Giulia Cecchettin a Lorena Quaranta | i femminicidi e il complesso d’inferiorità maschile

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto 2024 - Da: neiun presunto ‘’ spesso sembra armare la mano del fidanzato-killer. Anche se per la dottoressa di Favara (Agrigento) ha fatto soprattutto discutere la sentenza della Cassazione, che ha annullato l’ergastolo all’assassino (con rinvio) per “stress da lockdown”. Nei messaggi ritrovati dal padre della 27enne, Enzo, la futura dottoressa scriveva fra l’altro al fidanzato: “Mi riempi tanto la testa con il fatto che vuoi essere all’altezza e fare un lavoro vicino al mio ()”. “Questo atteggiamentofa parte degli impliciti, potremmo chiamarli cripto-tipi. Riusciamo a vedere quanto ricorrono ma non ci sono studi specifici, come accade invece per la pesantezza delle pene in base al genere della corte”.