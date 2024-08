D-Marine affare fatto Nuova linfa al Mirabello Conclusa l’operazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Nuove forze economiche al. Nella marina spezzina considerata tra le più attrezzate in Italia è ufficialmente entrato infatti il gruppo D-Marin che ha acquisito la partecipazione detenuta dal 2013 dalla Dea Capital Real Estate. Il nuovo ingresso è rappresentato da uno dei maggiori operatori di porti turistici del Mediterraneo e nel Medio Oriente che sta ampliando la sua presenza anche in Italia, in particolar modo guardando con attenzione il settore della portualità di lusso. D-Marin supportata dal portafoglio del fondo CVC Capital Partners è nata nel 2003 e grazie all’integrazione doi Portoadesso può contare su oltre 14 mila ormeggi e 2 mila 500 posti per garantire il rimessaggio delle imbarcazioni.