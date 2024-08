Concerto all’alba a Riccione | alla spiaggia 75 c’è Joe Barbieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) E’ un omaggiocanzone napoletana il quartodi “Albe in controluce”, che domani mattina vedrà protagonista il partenopeo Joe. Sul palco con il noto compositore, che canta suonando la chitarra classica, alle 5,45Golden Beach -75, sul lungomare della Repubblica a, saliranno altri due grandi talenti della sei corde, Oscar Montalbano,chitarra manouche, e Nico Di Battista,dobro guitar. L’artista, che Pino Daniele considerava suo erede, immergerà il pubblico nelle note del suo nuovo album, “Vulio”, viaggio attraverso intramontabili successi e qualche futuro classico della canzone napoletana. Ilsi inserisce anche nella rassegnaSummer Jazz che si concluderà domani sera alle 21 in piazzale Ceccarini con Uri Caine Quartet in “Change!”.