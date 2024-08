Como incontro con Varane | polverizzati i 100 pass per i tifosi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 3 agosto 2024) Aè già scoppiata la–mania. In occasione della presentazione ufficiale del difensore francese, in programma martedì 6 agosto presso Villa Geno, la società ha organizzato un momento dicon i, al termine della conferenza stampa. 100 i posti a disposizione, che sono statiin un batter d’occhio. Idel club lombardo sono evidentemente entusiasti per l’arrivo dell’ex Manchester United, e in generale per la campagna acquisti della società, e vogliono dimostrarlo facendo sentire la propria vicinanza. Il programma per la serata prevede l’apertura della villa alle 19:30, l’inizio della conferenza stampa alle 20:30 e infine una sessione di autografi e foto conche incontrerà i. Sarà inoltre possibile acquistare in loco un numero limitato di maglie ufficiali del club.