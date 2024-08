Bisseck da Pisa-Inter opzione che può cambiare priorità mercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 3 agosto 2024) Yannè senza dubbio uno dei migliori didi ieri e non soltanto per il gol siglato all’ultimo secondo, che ha permesso di strappare un pareggio per 1-1. E la sua crescita di livello può portare il club aledi. PRESTAZIONE DI LIVELLO – Yann, a causa anche delle assenze per le nazionali, è di fatto la colonna portante della difesa di queste prime quattro amichevoli per i nerazzurri che, dopo, vedono uno score di tre vittorie e un pareggio. Pareggio proprio merito del tedesco che, schierato ancora una volta come braccetto di destra, ha anche trovato il gol che ha permesso all’ultimo secondo di strappare un 1-1 contro i toscani, passati in vantaggio nella prima frazione di gioco. Presenza fissa, la sua, anche per l’assenza di Benjamin Pavard. Rientrato, però (in anticipo) dalle vacanze post EURO 2024.