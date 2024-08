Arrestato il serial killer incubo del Kenya | 42 donne uccise e smembrate in due anni

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 3 agosto 2024)l’del. 42, un film dell’orrore che era purtroppo realtà e che sembra conoscere la parola fine. È successo nei pressi di Nairobi, dove è finita la corsa di Collins Jumaisi Khalusha, un uomo di 33che si è autoaccusato di un bilancio sul quale la polizia sta indagando e che vede alla prima voce l’uccisione della moglie. Uno choc per il Paese, che deve fare i conti con un assassinoe che si candida ad essere il più brutale dell’intero continente africano. Collins Jumaisi e i suoi rituali: chi è l’uomoCollins Jumaisi,dopo una serie di denunce, ha vuotato subito il sacco. Pochi giorni prima la polizia keniota aveva fatto un’incursione in una cava abbandonata. Lì la drammatica scoperta: almeno 10 sacchi con cadaveri di, per lo più torsi e arti amputati, tutte tra i 18 e i 30di età.