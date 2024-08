Adele in concerto alla Munich Messe arena costruita per lei

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 3 agosto 2024) I fan disono accorsi in massa per assistere al primo dei quattro attesissimi concerti della star britannica, un'all'aperto creata appositamente per l'occasione. La serata di venerdì 2 agosto ha segnato l'inizio di un'esperienza musicale indimenticabile, con lache ha accolto fino a 80.000 spettatori, offrendo una combinazione di tribune con posti a sedere e ampie aree in piedi.La performance diè stata un evento storico, segnando il suo ritorno in Europa per la prima volta dal 2016. L'entusiasmo e l'eccitazione tra i fan erano palpabili fin dalle prime ore del pomeriggio, con lunghe file che si formavano già all'ingresso dell'. La star, visibilmente emozionata, ha regalato al pubblico una serata magica, eseguendo alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui "Hello", "Someone Like You" e "Rolling in the Deep".