Volley la Germania surclassa l’Argentina e va ai quarti di finale delle Olimpiadi

(Di venerdì 2 agosto 2024) Missione compiuta per la, che battecon un secco 3-0 (25-13 25-21 25-21) e si prende il pass per idi2024. Tedeschi troppo superiori, con i sudamericani che invece sono già certi dell’eliminazione e non replicheranno il bronzo ottenuto tre anni fa a Tokyo. Teutonici che invece si metteranno comodi a guardare Giappone-Stati Uniti, con la certezza comunque di finire tra le migliori terze. Il primo set è una sinfonia tutta tedesca, con gli argentini che non entrano in campo e non riescono in nessun modo a contrastare l’esuberanza degli avversari. Bastano appena diciannove minuti ai teutonici per archiviare la pratica 25-13. Nel secondo parziale regge l’equilibrio fino all’otto a sette Argentina, quando Lukas Kampa si presenta al servizio e manda in tilt la ricezione avversaria per mandare ancora in fuga i suoi (13-8).