Una pedalata per ricordare l’oro di Usa 84

(Di venerdì 2 agosto 2024) Era il 5 agosto 1984 quando Claudio Vandelli con Marcello Bartalini,Marco Giovannetti ed Eros Poli hanno conquistato la medaglia d’oro nella cronometro a squadre a Los Angeles. Nel 40° anniversario, diversi amatori capeggiati da Fabio Nalli e dal fratello Maurizio, rientrato dall’Austria dove vive, hanno inventato unada Marano a Fanano perl’evento. A Fanano in piazza Rinaldi ad accogliere i partecipanti alla, il sindaco Stefano Muzzarelli e un brindisi organizzato da un ex atleta della Giacobazzi, Moreno Ranieri. Per l’occasione non ha voluto mancare il sostegno di Antonio Giacobazzi, per tanti anni sponsor di uno dei Team più importanti in Italia in un periodo in cui Claudio e Maurizio Vandelli vestivano la casacca nonantolana.