Tommaso Onofri semilibertà per il rapitore Salvatore Raimondi La madre | Non è giustizia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Parma, 2 agosto 2024 – Concessa la, condannato a 20 anni per aver rapito il piccolonel 2006. Da quanto riferisce la Gazzetta di Parma, l’uomo – ora 44enne – può uscire la mattina dal carcere di Forlì per recarsi a lavoro: sarebbe infatti impiegato come magazziniere.ha scontato 16 anni e mezzo di carcere, ma non è ancora libero in quanto nel 2018 è stato condannato a 3 anni per estorsione ai danni di un altro detenuto. Condannato per il rapimento, ma non per l’omicidio del bimbo di un anno e mezzo, il cui corpo è stato ritrovato nell’aprile successivo con tracce di strangolamento e violenti colpi alla testa. I giudici hanno infatti creduto alla sua versione: aveva sì sfilato il bimbo dal seggiolone, lasciando inoltre un’impronta sul nastro adesivo usato per legare i genitori e il fratello, ma non lo aveva ucciso.