(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto da Tomledicon uno, Tomprenderà parte a un’epica acrobazia perledi. Secondo quanto riferito, l’attore di “Mission: Impossible” avrà un ruolo chiave nella cerimonia di chiusura dell’11 agosto, durante la quale passerà la bandiera a Los Angeles per i Giochi del 2028, e ha già preregistrato parte dello spettacolare spettacolo visivo. Alcune fonti hanno riferito a TMZ che Tom si calerà in corda doppia dalla cima dello Stade de France, atterrando sul campo dello stadio mentre porta con sé la bandiera olimpica ufficiale, prima che la trasmissione televisiva passi a un filmato registrato in precedenza, i cui primi due minuti mostrano il volo dell’attore 62enne verso gli Stati Uniti prima di lanciarsi con il paracadute verso la scritta di Hollywood.