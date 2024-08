Tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024 | dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tra le numerose discipline sportive che catturano l’attenzione del pubblicodi, ilconè uno degli eventi più emozionanti Con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a sfidarsi per la medaglia d’oro, è importante saperee come seguire lediconper non perdere neanche un momento di azione. Le competizioni diconditerminano domenica 4 agosto. Il programma completo includeindividuali, a squadre e miste, offrendo una varietà di eventi per gli appassionati di questo sport. Per seguire ledicondelledi, ci sono diverse opzioni disponibili. La piattaforma streaming Discovery+ trasmetterà tutte lein diretta, offrendo agli abbonati ben 10 canali con programmazione live.