Tennis | Siniakova e Machac conquistano l’oro alle Olimpiadi in una finale thriller di doppio misto

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si va ormai snellendo il programma olimpico per quanto riguarda i doppi. E, oggi, si sono assegnate le prime medaglie, quelle del, in una sequenza che vedrà poi domani assegnare le due dimaschile, oro e argento del singolare femminile e bronzo di quello maschile. E alla fine, domenica, si chiuderà con le finali delfemminile e quella perdel singolare maschile. Quest’oggi la prima medaglia d’oro finisce al collo di Tomase Katerina, che battono per 6-2 5-7 10-8 i cinesi Zhizhen Zhang e Xinyu Wang dando così il gradino più alto del podio alla Cechia. Andiamo sullaper. Il primo set vede arrivare il primo break nel quinto gioco, con i cinesi che sbagliano un po’ troppo. A dire la verità, la coppia ceca si trova semplicemente in grado di piazzare un assolo da 16 degli ultimi 22 punti, che vale il 6-2.