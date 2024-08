Tennis Parigi 2024 | Alcaraz primo finalista 6-1 6-1 a Auger-Aliassime

Leggi tutta la notizia su sportface

Carlosè ildel torneo maschile di, valido per i Giochi Olimpici di. Dominio totale dello spagnolo in semifinale contro il canadese. 6-1 6-1 il punteggio a favore del 21enne quattro volte campione Slam, che in finale attenderà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Lorenzo Musetti. Intanto medaglia assicurata per la Spagna, che oggi ha vinto iloro olimpico nella vela. Con la vittoria di oggidiventa il più giovane uomo a fare finale olimpica. Ennesimo record dopo essere stato il più giovane a vincere un 500, a essere numero 1 del mondo, a chiudere l'anno da numero 1 del mondo e a vincere uno Slam su ogni superficie., 6-1 6-1 a