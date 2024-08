Simone Biles e quel ciondolo della rinascita

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 2 agosto 2024), the goat, che letto così letteralmente significa la capra, ma come acronimo vuole dire greatest of all time, cioè la più grande di tutti i tempi. Ecco svelato il significato dela forma del simpatico mammifero portata al collo dalla superstar mondialeginnastica. La ginnasta statunitense ha indossato il gioiello dopo aver vinto la sua sesta medaglia d’oro alle Olimpiadi, la seconda ai Giochi di Parigi dopo il trionfo nella gara a squadre davanti all’Italia. “È una piccola celebrazione, la gente la adora. Mi chiamano sempre goat, quindi ho pensato che sarebbe stato davvero speciale se ne avessi indossata una”, ha dichiarato dopo aver conquistato la vittoria alla Bercy Arena. “Gli hater lo odiano, quindi lo amo ancora di più. È solo una parte speciale di me. Nel villaggio olimpico ho anche una capra di peluche. Una sorta di promemoria.