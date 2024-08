Siccità apre il pozzo di Sant’Anna Mancano 500 litri al secondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Carenza d’acqua nel pesarese: il quadro non è roseo. La Regione ha pubblicato nuovi dati del monitoraggio costante relativo alla disponibilità di acqua ed è emerso che la situazione meteoclimatica comporta un mancato apporto agli invasi del Furlo, San Lazzaro e Tavernelle per circa 500al. "Preso atto della situazione – ha spiegato l’assessore regionale Stefano Aguzzi – sono state disposte ulteriori azioni per garantire l’approvigionamento degli acquedotti quali l’apertura deldi emergenza, collocato nel Comune di Fossombrone che ha una portata di 150al. Contestualmente – continua Aguzzi – la Direzione Ambiente e Risorse Idriche sta predisponendo un provvedimento che stabilisce la deroga al rispetto del deflusso minimo vitale a valle degli invasi.