Si Spegne a 111 Anni Suor Serafina La Suora più Anziana d’Europa

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma - A Roma si è spenta a 111, al secolo Anna La Morgia, riconosciuta come laa piùd'Italia e d'Europa. Originaria di Lanciano, in provincia di Chieti,ha lasciato un’impronta indelebile nel suo ordine e nella comunità in cui ha vissuto. Una Vita Dedicata alla Fedeera entrata nel convento dell’Ordine dellee Missionarie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria ben 88fa, trascorrendo gran parte della sua vita a servizio della fede. Viveva a Roma, nella casa Generalizia dell’ordine, ma era molto legata al quartiere Trullo, dove aveva iniziato il suo percorso religioso. Una Centenaria Attiva e Impegnata Nonostante la veneranda età,aveva mantenuto una mente vivace e una forte determinazione.