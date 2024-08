Roma due diciottenni violentate in casa | arrestati gli aggressori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 agosto 2024) Si sono fidate di un uomo che si era mostrato molto premuroso con loro, mentre passeggiavano in strada. Ma poco per due ragazze, una della provincia die l’altra di Viterbo, è scattato l’orrore. Entrambe, secondo quanto apprende l’agenzia LaPresse sono state ripetutamentedall’uomo che le aveva ospitate e da un suo amico, che dopo averle fatte ubriacare le hanno costrette a subire rapporti sessuali conto la loro volontà.Leggi anche: Khelif-Carini, il Cio difende la pugile: “Bugiardi”. E l’Algeria: “Sorella e campionessa” L’orrore è avvenuto nella zona della Borghesiana, in un’abitazione all’ultimo piano di una palazzo in via Torregrotta. Le vittime sono poi riuscite e a chiamare il 112.