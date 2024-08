Riva contro la pugile intersessuale Rivolta nel Pd | riveda le sue parole

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un post su Instagram, da Parigi, dove sta seguendo le Olimpiadi in qualità di assessora milanese allo Sport. Martinasceglie la foto di Angela Carini, inginocchiata sul ring, subito dopo il suo ritiro dal matchlaalgerina Imane Khelif, e scrive: "Lo sport è competere ad armi pari. Quelle non erano armi pari. Se il politicamente corretto invade lo sport, è la fine dello sport. O almeno di quello femminile". Apriti cielo. Il Pd milanesi protesta, con varie voci, sotto il post della, eletta nella lista Sala, esponente di una Giunta comunale progressista sempre vicina alle istanze del mondo Lgbtq+. Alcuni notano che la posizione dell’assessora è identica a quella espressa ieri dalla premier Giorgia Meloni ("Io penso che atleti che hanno caratteristiche genetiche maschili, non debbano essere ammessi alle gare femminili.