Rafa Marin in conferenza | Essere a Napoli è un sogno! Con Conte ho molto da imparare un retroscena dal ritiro…

(Di venerdì 2 agosto 2024) 14.44 – Amici di Spazio, benvenuti alla diretta testuale dellastampa di presentazione di! Tra poco il difensore spagnolo risponderà alla domande dei cronisti, segui con noi le sue prime dichiarazioni da giocatore del! 15.01 – Comincia la: “Per me stare nelè un altroche si realizza, è un grande club. Ho sempre voluto giocare in Serie A, sononto della decisione che ho preso. i compagni mi hanno accoltobene”. A quale giocatore ti ispiri? “Il mio modello è Sergio Ramos, per grinta e comportamento fuori dal campo. Ora sto giocando da braccetto destro, ma sono polivalente e posso giocare in qualsiasi ruolo della difesa”. Albiol ti ha raccontato qualcosa di? “E’ un grandissimo giocatore, non potuto parlare con lui purtroppo anche se l’ho incontrato da avversario. Lo considero un grande professionista”.