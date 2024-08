Queer | il film di Luca Guadagnino è stato accorciato non durerà più tre ore

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) Taglio importante nel minutaggio del prossimodel regista di Chiamami col tuo nome e Challengers. In attesa della proiezione in anteprima alla prossima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,dicontinua la fase in sala di montaggio, nella quale ha subito ulteriori tagli. Inizialmente, ilaveva una durata di 3 ore, perché all'annuncio deleraufficializzata la durata da 175 minuti. In seguito, sono diminuiti a 152 e ora a 135 minuti. Una scelta probabilmente dettata dalla volontà di rendere ilpiù appetibile al grande pubblico. Fase di preparazione Ilnon è ancora terminato del tutto e non dovrebbe partecipare al Toronto InternationalFestival e nemmeno