Parigi 2024 cyber-molestie contro Thomas Jolly | aperta inchiesta

(Di venerdì 2 agosto 2024), direttore artistico della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di, ha presentato una denuncia pere la Procura diha aperto un’. Tante le polemiche dopo lo spettacolo dello scorso 26 luglio che ha aperto ufficialmente questa edizione dei Giochi, soprattutto da parte dell’estrema destra e ultraconservatori, francesi e non. Nonostante ciò, l’85% dei transalpini ha giudicato in maniera positiva l’evento secondo un recente sondaggio realizzato dall’istituto Harris Interactive. L’indagine è stata affidata al cosiddetto ‘Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine (OCLCH).SportFace.