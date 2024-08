Parigi 2024 | Bebe Vio e gli altri 7 atleti del progetto fly2paris volano ai Giochi Paralimpici

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Le Paralimpiadi inizieranno il 28 agosto Il sogno paralimpico è diventato realtà per 8del team, undell’Associazione art4sport ONLUS fondata da Beatrice “” Vio Grandis e i suoi genitori nel 2009. Gliparteciperanno aididal 28 agosto all’8 settembre. Il team comprendeVio (scherma in carrozzina), Christian Volpi (canoa), Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Elisa Spediacci (sitting volley), Emanuele Lambertini (scherma in carrozzina), Giuliana Chiara Filippi (ca), Riccardo Bagaini (ca) e Vittoria Bianco (nuoto). Leggi anche: Scherma,Vio alla Camera: il suo intervento Ilfly2 è nato durante idi Rio 2016 e si è concretizzato nel 2019, con l’obiettivo di promuovere il movimento paralimpico e supportare gliverso le Paralimpiadi.