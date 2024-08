NBA 2K25 | mostrato uno sguardo approfondito al gameplay

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024) L’altro pallone di 2K rimbalza sul parquet tra un cigolio delle suole e l’altro: ecco il tanto attesoaldi NBAQualora servisse un’occhiataccia ad EA Sports FC 25 in fatto di game design, 2K ci dà un’idea di cosa aspettarci dalla licenza di FIFA con un altro sport, in questo caso NBAil cui primoalsi prospetta già un’ottima cartina tornasole. Lo sviluppatore Visual Concepts sta ancora apportando le dovute migliorie all’azione sul campo. Nel video qui sotto, possiamo avere tutti i dettagli salienti dal direttore Mike Wang. Per iniziare, abiamo oltre 9000 animazioni ProPLAY vecchie e nuove, tra tiri emblematici, movimento senza palla e molto altro. Nel “molto altro” rientra anche un nuovo motore di gioco creato da zero esclusivamente per la dinamica di dribbling.