Napoli a Castel di Sangro Osimhen perde la gara di tiri con Cheddira

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 2 agosto 2024) Nono giorno deldi. Continua il lavoro di Conte. Alle 15 appuntamento per la conferenza stampa di presentazione di Rafa Marin, alle 18 è invece prevista la sessione pomeridiana. L’allenamento mattutino delNono giorno adi, secondo ritiro giunto quasi al termine ma Conte non accenna a diminuire l’intensità. La prima fase dell’allenamento, Conte la dedica alla fase difensiva. In campo Meret, Caprile, Buongiorno, Di Lorenzo, Spinazzola, Mazzocchi, Anguissa, Rafa Marín, Rrahmani, Kvara, Raspadori, Gaetano e Iaccarino. Nel successivo esercizio, sessione didal limite dell’area. Kvara il più preciso, Meret ci mette le mani su quasi tutti i. Poi si va in palestra prima di finire l’allenamento in campo. Il primo ad entrare in campo alle 11:47 è Juan Jesus, dietro di luie Simeone. Esercitazione tattica attacco contro difesa.