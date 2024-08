Moto3 Alonso domina il primo turno del GP Gran Bretagna

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Daviddetta legge nella prima sessione di prove libere del GPper quanto riguarda il Mondiale. Il colombiano leader della classifica generalein quel di Silverstone stabilendo il nuovo record della pista in 2.09.600, parziale irraggiungibile dal resto della concorrenza. Il pilota di CFMOTO Aspar Team ha preceduto di oltre tre decimi lo spagnolo Ivan Ortolà (MT Helmets – MSI) ed il giapponese Tatsuki Suzuki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP), rispettivamente in seconda ed in terza piazza. L’iberico Angel Piqueras (Leopard Racing) ed al nipponico Ryusei Yamanaka (MT Helmets – MSi) concludono la Top5 precedendo Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), Scott Odgen (MLav Racing), David Munoz (BOE Motorsports), Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) ed il nostro Stefano Nepa.