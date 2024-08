Marco Mengoni sabato 21 giugno 2025 allo Stadio Teghil di Lignano

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 2 agosto 2024) Con 83 dischi di platino, 2.6 miliardi di streaming audio/video, 8 album in studio e 10 tour live in soli 15 anni di carriera,è uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana ed europea. Dopo il tour negli stadi da tutto esaurito nel 2023 che si è concluso con il gran finale al Circo Massimo,tornerà in tour nel 2025 nei principali stadi italiani e sono già oltre 400.000 i biglietti venduti! Oggi viene annunciata anche la Data Zero: prodotto da Live Nation Italia, il tour debutterà ufficialmente21di, sotto la regia di Fvg Music Live e VignaPR, in collaborazione con PromoTurismoFVG e il Comune diSabbiadoro. I biglietti per l’atteso concerto saranno in vendita a partire dalle ore 12:00 di lunedì 5 agosto 2024 online su Ticketone.it, Ticketmaster.it, Vivaticket.