‘Madri – Una vita d’amore’ 2 i nuovi episodi su Mediaset Infinity

(Di venerdì 2 agosto 2024) In attesa che “Madre – Unad’amore” possa tornare in onda anche in chiaro su Canale 5, in seconda serata, per i fan della serie tv, sono già disponibili isu. Madre – Unad’amore 2, tutto sulla seconda stagione La serie drammatica di produzione spagnola è stata creata da Aitor Gabilondo e Joan Barbero, nata da una collaborazione conEspaña e Alea Media In Italia è stata trasmessa su Canale 5 dal 21 giugno al 6 settembre 2023 con glidella prima stagione. I protagonisti sono Belén Rueda, Rosario Pardo, Aida Folch e Carmen Ruíz e la serie tv è già stata rinnovata per 4 stagioni. La seconda stagione è composto da 13(esattamente come la prima) ed è stata trasmessa in Spagna dal dicembre 2021 al marzo 2022. La terza stagione include 8trasmessi dal 9 marzo al 3 maggio 2022.