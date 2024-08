M Il figlio del secolo | il teaser della serie Sky con Luca Marinelli nei panni del Duce

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un irriconoscibileneidi Benito Mussolini neldi M. Ildel:,che verrà lanciata in anteprima mondiale alla Mostra di Venezia. Sky e Fremantle hanno diffuso il primotrailer di M. Ildel, l'attesissimasull'ascesa al potere di Benito Mussolini che sarà lanciata al prossimo Festival del cinema di Venezia nella sezione Fuori Concorso. Lain otto episodi, in arrivo nel 2025 su Sky e in esclusiva su NOW, è diretta dall'inglese Joe Wright, autore di Espiazione e del biopic su Churchill L'ora più buia. Le musiche sono composte da Tom Rowlands, pionieremusica elettronica britannica col duo The Chemical Brothers. "Puoi giocare con l'estetica e la forma del pezzo. La colonna sonora virerà verso