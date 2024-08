LIVE Scherma Olimpiadi Parigi in DIRETTA | tra poco iniziano le finali l’Italia fuori ai quarti chiude quinta

Leggi tutta la notizia su oasport

19.22 Il primo assalto che vedremo questa sera sarà la finale per il bronzo, che vedrà sfidarsi la Francia e la Repubblica Ceca. 19.20 Dirottati nel tabellone piazzamenti, e con l'inserimento di Cimini, gli azzurri hanno prima battuto il Venezuela (45-34) e poi il Kazakistan (45-36) perre il torneo olimpico al 5° posto. 19.17 Purtroppo non ci saràin pedana, che è stata eliminata aidi finale in un assalto drammatico contro la Repubblica Ceca. Di Veroli, Vismara e Santarelli hanno avuto anche 7 stoccate di vantaggio, ma si sono fatti sorprendentemente rimontare dai cechi. 19.15 Bentornati amici di OA Sport, trasi assegnano le medaglie della prova a squadre di spada maschile. 16.54 Per il momento è tutto amici di OA Sport, a tra! 16.53 Per l'oro si affronteranno Giappone e Ungheria (20.30). 16.