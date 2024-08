LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Fabbri rischia ma avanza con la miglior misura bene Osakue Battocletti e Weir Italia in finale nella 4×400 mista

Leggi tutta la notizia su oasport

21.58 Accede inDaisy. L'azzurra ha lanciato il disco a 63.11 ottenendo il nono posto della qualificazione. 21.56inanche Nadiache ha concluso in terza posizione la propria batteria nei 5000 metri stoppando il cronometro in 14:57.65. Eliminata Federica Del Buono. 21.54 Quest'oggi Leonardoha centrato la qualificazione nel getto del peso facendo registrare la. L'azzurro hato con un primo tentativo a 20.44 ed un nullo al secondo. Si è qualificato per laanche Zanecon un lancio in 21.00. 21.52 Il tempo ufficiale di Cheptegei è di 26:43.14.