Liberati dalle carceri russe Gershkovich Whelan e Kurmascheva tornano finalmente negli Stati Uniti

(Di venerdì 2 agosto 2024) Base Andrews, 2 ago. (askanews) – Le immagini dell’arrivo alla base Andrews degli, nel Maryland, dei tre statunitensinel quadro del più grande scambio di prigionieri fra Russia e Occidente dalla fine della guerra fredda. Si tratta del giornalista del Wall Street Journal, Evan, che in luglio era stato condannato a 16 anni di carcere per presunto spionaggio dalla Russia; era stato arrestato nel corso di un reportage. Oltre aanche l’ex Marine Paul, che era in carcere dal 2018, e la giornalista russo-americana Alsu Kurmasheva.