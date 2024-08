L’anniversario diverso della strage di Bologna | Sappiamo la verità e abbiamo le prove Dopo 44 anni uno squarcio di luce sulla bomba alla stazione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) È unversariodagli altri, probabilmente anche più importante. Il 44° anno ddi– 85 vite perse sotto le macerie e nella polvere del collassosala d’aspetto di seconda classe e 200 vite segnate nel corpo e nella mente – porta con sé la “in fondo al tunnel” auspicata dai parenti delle vittime, la cui ostinazione ha portato un contributo fondamentale alle ultime due condanne, entrambe in appello. Verdetti che si aggiungono a quelli definitivi per gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini. L’ergastolo lo scorso 8 luglio confermato in appello a Paolo Bellini, killer di ‘ndrangheta ed estremista nero di Aavanguardia Nazionale, si aggiunge al fine pena mai inflitto il 23 settembre per il quarto Nar: Gilberto Cavallini.