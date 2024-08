Italia | esperti esprimono grandi aspettative con la visita di Meloni in Cina 3

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 02 ago – (Xinhua) – Ladi cinque giorni della presidente del Consigliona Giorgiaindovrebbe aprire nuovi capitoli nelle relazioni del Paese con l’, ha dichiarato Maria Rosa Azzolina, presidente dell’Istituto italo-cinese, in un’intervista rilasciata mercoledi’ a Xinhua. “Questo viaggio contribuira’ agli sforzi congiunti per risolvere i problemi globali, tra cui le questioni ambientali e i terribili conflitti regionali”, ha affermato Azzolina, aggiungendo che un tale risultato sarebbe vantaggioso per il mondo intero. “Questi problemi globali possono essere risolti solo attraverso la cooperazione tra l’Occidente e la”, ha affermato.