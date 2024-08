In 450 incantati dalla storia della debuttante Barbara Parenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Poteva sembrare tutto fuorché una presentazione letteraria. Con buona pace delle presentazioni letterarie. Perché l’unione di 450 anime in una sola, una caldissima sera di luglio inoltrato al Rossano Ranch di Bibbiano, assomigliava più a un happening, a uno spettacolo. Invece il pubblico era lì per assistere alla presentazione di ‘Ultime luci a Vercallo’ (Corsiero editore), debutto nella narrativa di, internista all’ospedale di Guastalla con dentro l’amore per le parole. L’appuntamento, messo in scena in forma di presentazione teatrale con Chicco Salimbeni e accompagnamento musicale per chitarra, violino, oboe, corno celtico e arpa, ha richiamato e incantato una folla commossa, che si è riconosciuta nel racconto ispirato a unavera dell’autrice, portando anche i musicisti a emozionarsi fino alle lacrime.