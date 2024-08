Imane Khelif | un po’ di ordine nei concetti contro la narrazione violenta delle destre

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sul caso die Angela Carini si è detto e si dirà parecchio, perché dalla complessità non si esce con due minuti d’intervento in prima serata su ReteQuattro. Persino Giorgia Meloni e Ignazio la Russa hanno detto la loro, cianciando di discriminazione alla rovescia e di organizzazioni sportive brutte e cattive che fanno gareggiare una campionessa italiana con un uomo. Escándalo! È dunque imperativo cercare di metterenel caos. Partiamo dalle critiche. Tra i dogmi della destra populista c’è il binarismo sessuale, cioè l’idea del carattere assoluto e immutabile del dimorfismo sessuale per cui in natura esistono solo due sessi (maschio e femmina) ai quali corrispondono due generi (uomo e donna) sostanzialmente immutabili nel corso della vita.