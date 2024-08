Il Suv sfonda la vetrina di un negozio morti marito e moglie Prima lo zig-zag poi la tragedia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un bruttissimo incidente ha scosso la città italiana.sonoin seguito ad un impatto terribile della loro vettura, precisamente un suv Porsche Cayenne, che è finita con una forza inaudita contro unadi un. Le immagini scattate sul luogo dellasono impressionanti e mostrano quindi la gravità di quanto accaduto. Purtroppo per entrambe le persone a bordo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato trasferimento d’urgenza in ospedale. A causa di questo gravissimo incidente,rispettivamente di 58 e 59 anni sonoper le ferite riportate. Chi era sul posto in quei frangenti ha notato il mezzo che correva a zig zag e ha centrato altre auto parcheggiate,di schiantarsi contro ladel. Leggi anche: “Non ha avuto scampo”.