Guerra legale sull’antenna Pontetetto non si arrende

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lucca, 2 agosto 2024 – Il comitato diche si oppone alla costruzione dell’antenna nel quartieri adesso ha deciso di scegliere la linea dura. E adotta misure ”forti“ contro la nuova antenna di telefonia in via Pattana. L’’intenzione dichiarata dai cittadini è quella di ricorrere alle vie legali con esposti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. L’azienda Inwit, la società che si occupa del montaggio delle antenne, ha infatti vinto il ricorso al tribunale amministrativo regionale e dunque ha potuto riprendere i lavori. Il cantiere era stato fermato dal Comune con provvedimento firmato il 28 febbraio scorso e il Comitato locale aveva scritto all’assessore all’ambiente Cristina Consani il 13 luglio per conoscere quali fossero le intenzioni dell’amministrazione comunale sulla questione antenna.