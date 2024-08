Gudmundsson-Fiorentina legame diretto con Gonzalez – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Albertstavolta può veramente finire allanonostante l’interesse e poco altro dell’Inter. Corriere dello Sport descrive il contorno della trattativa.– Albertè molto più vicino allapiuttosto che all’Inter. Ciò avverrà se Nicoverrà venduto alla Juventus o all’Atalanta: il prezzo è di 40 milioni di euro. Al rientro dalle vacanze per la Copa America ci sarà un incontro tra dirigenza e talento argentino. Se Nico confermerà di voler lasciare lasi metterà in moto una catena di trattative che potrebbe realmente portarein viola. L’islandese ha aspettato per tanto l’Inter, che però non ha i mezzi economici in questo momento. Prestito con obbligo di riscatto diversamente strutturato e molto più alto nelle cifre rispetto ai 25 milioni di euro offerti alla fine di gennaio.